Ni la lluvia de amparos va a detener la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya es historia la regla no escrita de que los ex presidentes de la república tenían que permanecer en la sombra y en silencio, porque ahora existe plena libertad de expresión, que garantiza su gobierno, el de la 4T.

Esto lo dijo a pregunta expresa sobre si ha cambiado su postura sobre el “punto final”, de no actuar contra los expresidentes, a pesar del activismo de éstos contra sus proyectos, principalmente Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Ya es distinto, la relación con los medios es de respeto, de aceptar todos los cuestionamientos, garantizar libertades plenas, nada de censura y diálogo circular. (…) no es fácil para los que no aceptan la nueva realidad. Sin embargo -con eso termino- lo veo bien, antes en la práctica los expresidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como las reglas no escritas; ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos, y dejemos que los ciudadanos sean los que decidan”, sostuvo López Obrador en su respuesta.

Añadió que también en eso se tiene que terminar de cambiar, no pensar que la gente es menor de edad. “¡No, no, no! El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto a los tontos. Pero la gente está muy informada de todo”.

Insistió que las expresiones de los expresidentes no ponen en riesgo la transformación en el país. “Yo les diría que hay resistencias al cambio, pero hay normalidad política, no son resistencias que pongan en riesgo la transformación”, dijo.

Antes, López Obrador había dicho que ya vivimos en otro país, es otra realidad. “Ya no se puede seguir tratando de ver esta nueva realidad con los mismos elementos o factores con el que se medía la situación en el antiguo régimen. Por eso este descontrol, estos ajustes, reacomodos, pero así se va a ir entendiendo”.

Sobre el activismo de los expresidentes, López Obrador no definió si cree que obstaculizan su gobierno, pero dijo que nadie lo lograría, si tuviera una intención de este tipo. “En cuanto al Tren Maya va, vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero lo decía yo, la cuarta, la 4T, de todas maneras, va caminando.

Lluvia de amparos, lo dije hace ocho días, sabotaje legal porque si no me van a acusar que no respeto el marco legal, de autoritarismo”, afirmó. López Obrador dijo el domingo pasado que los expresidentes están molestos porque se les quitó su pensión de 5 millones de pesos mensuales.