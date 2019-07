Le Twins, Tom & Collins y Mr. Pig en Tomorrowland

ROKKATTO AGENCY Y DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE FUERON LOS ENCARGADOS DE HACER NUEVAMENTE ESTE SUEÑO POSIBLE

A casi un mes del XV aniversario del festival más importante de música electrónica, la agencia de booking mexicana Rokkatto Agency da a conocer los DJ’s mexicanos que forman parte del cartel de Tomorrowland 2019. Gran parte de los DJ´s mexicanos que tocarán este año en Tomorrowland, están apoyados por el duo belga Dimitri Vegas & Like Mike, que desde hace más de un año vienen trabajando para exponer al talento nacional en gran parte del mundo.

Los compatriotas que representarán a México son:

LE TWINS

Las gemelas regiomontanas Karla y Karen de la Garza están en el ranking de las mejores DJ’s y productoras latinas. Su show es único y tiene diferentes variantes para cada presentación ya sea que canten sus propias producciones, que agreguen un LIVE ACT con batería y piano o que le den al momento un ambiente musical más animado para ofrecer una experiencia completa para todo su público. Este próximo 28 de Julio se presentarán por primera vez en el escenario Smash the House de Tomorrowland. Cabe resaltar que compartirán escenario con J Balvin.

Las mexicanas también tocarán en Ushuaia e Ibiza como parte de las actividades de Tomorrowland en otros países el 13 de Agosto del 2018

TOM & COLLINS

Por segundo año consecutivo el duo mexicano integrado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, se presentarán en Tomorrowland. El domingo 21 de Julio en Smash the House mismo que también pisarán el colombiano J BALVIN y A$AP ROCKY. Su talento los ha llevado a tocar en festivales internacionales como EDC México, Beyond Wonderland en San Francisco, Day After en Panamá o Wish Outodoor en Monterrey. Su perseverancia les ha dado grandes resultados ya que ahora cuentan con importantes colaboraciones con los mejores DJ’s del mundo como Steve Aoki, Alesso y Avicii. Apenas el pasado 2018 lanzaron dos remixes oficiales “If You’re Over Me” de Years&Years y “Timeles” de MNKYBSNSSBAND. Este 2019 se presentarán en Ushuaïa, Ibiza, el 30 de Julio.

MR.PIG

Por segundo año consecutivo Daniel Bautista mejor conocido como Mr.Pig, tocará en el segundo escenario más importante de Tomorrowland, Smash The House. Daniel con 26 años de edad ha tenido grandes logros en su carrera al compartir escenario con David Guetta y firmar tracks con sellos de la talla de WorldWide y Más Label. Daniel se presentará el 30 de Julio en Ushuaia, Ibiza.

MARIANA BO

La mexicana de 28 años se coloco el año pasado en el lugar #68 de Dj Mag. Mariana tiene un show único con violín al ritmo de música electrónica. Por primera vez tocará en Tomorrowland el 26 de Julio.