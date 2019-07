La suerte de un pescador en EE.UU

Hay personas que simplemente se levantan una mañana “destinadas” o con mucha suerte para realizar algo fuera de lo común. Austin Eubank tuvo un presentimiento de suerte ese día, por lo que no dejó pasar a una gasolinera a comprar un boleto, el mismo que le dio 1 Millón de dolares, dio a conocer WECT News.

Eubank, capitán de un barco pesquero, no quiso dejar pasar su sensación de “suerte”, por lo que no dudó en rascar el boleto instantes después de subirse al auto, después de comprar, además, una bebida.

Austin Eubank of #Wilmington will be celebrating the #FourthofJuly with a fishing trip after he bought a lucky $5,000,000 Mega Bucks scratch-off and won $1 million. “That’s where we will be tomorrow for the holiday, on the boat fishing.” Congrats! https://t.co/lpy7TWAxkK pic.twitter.com/u9YD9DXQPz

— NC Education Lottery (@nclottery) July 3, 2019