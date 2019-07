La idiotez de la humanidad o como puedes ser detenido por lamer un helado

Retos virales abundan en las profundidades de internet, y ya sea que los hagan para ser relevantes, para divertirse o para llamar la atención momentáneamente, lo cierto es que muchos de estos retos suelen ser peligrosos para quienes lo practican, y en este caso también para terceros: La policía de la parroquia de Assumption en Lousiana EE.UU. detuvieron a un hombre de 36 años que contaminó un helado.

Lenise Martin III, quien viera el video por el cual se inspirara a hacer el reto, sacó un bote de helado del congelador de un supermercado, realizó la misma maniobra y hasta metió un dedo en el producto.

This done gotten out of hand. Now his old ass should know better🤦🏽‍♀️@ILoveBlueBell @WAFB @Kiran_WAFB pic.twitter.com/TKX0jUikok

— Mrs. Franklin (@Ms_Pisces_Slay) July 7, 2019