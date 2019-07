La CNDH “no tiene mucha autoridad moral”: AMLO

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó muy duro a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que dijo no tiene mucha autoridad moral, pues dijo que mientras se quedaron de brazos cruzados ante la tragedia de la Guardería ABC en 2009, ahora le piden a su gobierno que restablezca el subsidio a estancias infantiles, que además no cumplían con las medidas de seguridad para los infantes.

“No considero que tengan mucha autoridad moral (en la CNDH), porque guardaron silencio cómplice, cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Ahora, con nosotros, actúan de otra forma. De todas formas, su trabajo lo vamos a respetar. Pero no me gusta la hipocresía, no es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la Guardería ABC, y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, cuando lo que se está buscando es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la Guardería ABC”.

Esta referencia la hizo López Obrador porque las estancias infantiles, en al menos el 40%, no cumplían con las medidas de seguridad en protección civil para este tipo de servicio.

“Basta de simulación, fuera máscaras”, clamó López Obrador, y dijo que si el Poder Judicial les solicitara que modifiquen las leyes para el caso de la Guardia Nacional, lo van a cumplir.