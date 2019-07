Insiste con su música norteña

Luego de tres discos, la regia Cecilia Gallardo está de regreso con un álbum que retrata el folclor de su tierra, Monterrey, Nuevo León. Ahora, de manera independiente pero con nuevos bríos y cobijada por amigos en sus letras y música, Gallardo está feliz de reencontrarse con su público:

“Es un proyecto independiente… Este disco, Insiste, me tiene muy emocionada porque me da la oportunidad de regresar al regional mexicano. Y no es que me haya ido, pero la vida y las circunstancias te marcan distintos caminos”.

Cecilia optó por recuperar los sonidos que encantan a la gente con el regional, además de portar de nuevo el sombrero norteño, imprimiéndole un toque especial:

“A mí me pareció importante retomar la esencia de la música norteña, que me parece es romántica, tranquila y a gusto. Estaba cansada de venir escuchando este discurso de las mujeres embravecidas y como muy enojadas, despechadas”, dijo.

Continuó: “La columna vertebral de este disco es la música romántica, tradicional norteña”, confirmó la cantautora.