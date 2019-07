Inicia con Alzheimer

El primer actor Ernesto Gómez Cruz, quien en la pasada entrega de los Premios Ariel estuvo nominado por Mejor coactuación masculina por la cinta De la infancia, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que se siente enfermo, pues está perdiendo la memoria:

“Estoy pasando una etapa de enfermedad, mi problema ahorita es que se me olvida todo, perdí la memoria varios días y eso me cambió la vida… Mis actividades. Apenas me acuerdo de algunas cosas, es alarmante que de repente pierdas la noción de donde estás y de qué te está pasando. Afortunadamente eso me dio en mi casa y mis hijas me atendieron”. Recordó: “Me llevé un gran susto, esto me pasó hace un par de meses… Me estoy recuperando pero no recuerdo cronológicamente las cosas. Creo que esto fue como un aviso del cielo, ahorita me cuido más, no tomo, no me desvelo y estoy muy temprano en casa. El doctor me dice que tengo que tener reposo y no andar del tingo al tango. Gracias a Dios estoy recuperando la esencia de mi pensamiento”.