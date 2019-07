Confía plenamente Andrés Manuel López Obrador en Arturo Herrera Gutiérrez

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, se convirtió está tarde en el nuevo titular de la dependencia, designado hace unos minutos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la renuncia de Carlos Urzúa.

El presidente López Obrador envía un mensaje desde su despacho en Palacio Nacional Arturo Herrera, en quién dijo confiar plenamente.

Al designar a Herrera, López Obrador aseveró:

“No se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es cambio de verdad, transformación no simulación. No es más de lo mismo

“Aceptó la renuncia del Secretario de Hacienda a quien le agradezco por su colaboración y su apoyo y lo respeto y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar a Arturo Herrera, al maestro Arturo Herrera.

“Es una gente con experiencia, es una gente sensible, su familia viene del movimiento social. Es un funcionario público con dimensión social y por eso tome la decisión de nombrarlo. Ya él venía desempeñando el cargo de subsecretario de Hacienda”, dijo el primer mandatario.

Herrera respondió así al presidente López Obrador:

“Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad , una gran responsabilidad nuestro país es un país con carencias y contrastes. Es en el área dela desigualdad en la que tenemos que trabajar.”

Una hora antes, Urzúa dio a conocer su carta de renuncia en sus redes sociales. Dice a la letra:

“Me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público”, mencionó en una carta pública al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta Administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, señaló.

“Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”, sostuvo.