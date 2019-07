Anuncia AMLO que se llegó a un acuerdo en conflicto de la Policía Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal y va a continuar la transferencia de éstos a la Guardia Nacional, así como otras alternativas laborales.

“Ya se resolvió el asunto, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la Guardia Nacional, siempre y cuando reúnan los requisitos; los que no puedan participar en la Guardia Nacional, van a tener otras ocupaciones, por ejemplo, la vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie”, dijo enfático el primer mandatario al iniciar su conferencia de prensa de este martes.

López Obrador salió al paso de quienes han criticado que los “ninis” van a ganar más que los elementos de la Guardia Nacional, y precisó que el que menos va a ganar de esta corporación va a percibir 19 mil pesos mensuales, más las prestaciones, la seguridad social.

Sobre el acuerdo alcanzado con los elemento de la Policía Federal que protestaban, López Obrador agradeció el apoyo de la gente, de los ciudadanos “porque ellos son los que nos ayudan con su participación, no se sostiene ningún movimiento si no hay respaldo ciudadano”.

Y añadió: “En encuestas, en mediciones se manifestaba la inconformidad de la gente, con la actitud, de un grupo de la Policía Federal, no se vio bien, sobre todo la agresión a mandos, y la agresión a una mujer. Más lo de las tomas de carreteras, de calles. Eso no fue bien visto”.

También no se puede descalificar a todos lo elementos de la policía federal, paa empezar tienen derechos de expresión, de manifestación, somos libres, también en algunos casos actuaron por no contar con la información suficiente y fueron desinformados de que se les iba a correr, quitar sus prestaciones, en fin de que desaparecía su fuente de trabajo y sí hubo preocupación legítima

Pero también hubo mano negra, sin duda, manejo en redes sociales con bots, miles de bots, de cuentas hechas por empresas que tienen esa ocupación, que se dedican a eso, como mercenarios de las redes, de todas maneras, benditas redes sociales, pero existe esa manipulación.

No prospera porque la verdad la gente está muy despierta, muy avispada, como nunca, es un fenómeno, increíble, pueden montar una campaña e inundar las redes conmensajes en contra y con la utilización de robots y no paa, no tienen buenos resultados por los ciudadanos, por eso agradezco mucho a la gente por su respaldo, l

También aclaro porque ayer vi precisamente en el internet un informe, un mensaje, diciendo que ganaban más los ninis que los policías.