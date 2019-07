Ya no existe esa regla no escrita para ex presidentes: AMLO

Luego de que ayer dijo que los ex presidentes están molestos porque se les quitó su pensión de 5 millones de pesos mensuales, este lunes, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene inconveniente alguno que los ex presidentes participen en la vida pública del país y se expresen, porque en su gobierno hay plena libertad.

Cuestionado sobre si prevalece su postura de Punto Final, es decir, de no indagar a los ex presidentes del periodo neoliberal, López Obrador recordó que antes existía una regla no escrita, de que los ex presidentes pasaban a la sombra y ahí se quedaban, que se alejaban de la política y dejaban todo el espacio para que el presidente en turno pudiera gobernar.

Sin embargo, López Obrador insistió en que las expresiones públicas de los ex presidentes no ponen en riesgo la transformación en el país.