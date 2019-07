Televisa quiere revivir a la muerta

Me entero que para la tercera temporada de Por Amar Sin Ley (cuyo final de la segunda temporada fue el viernes), ¡Televisa quiere tener de vuelta a Ana Brenda Contreras! Sí, ella que en toda la primera y parte (pues fue asesinada dentro de la trama) de la segunda temporada personificó a la abogada Alejandra Ponce, ¡podría estar de regreso en el siguiente periodo de la serie! Suena a guasa, ¡pero no lo es! Televisa le ha dado instrucciones a José Alberto Castro (productor de la serie) para que ponga a trabajar a los escritores y estos encuentren una manera creíble de revivir a la abogada. No será la primera vez que en una telenovela, la muerta vuelve del más allá.

NUEVO CANAL

El próximo 15 de julio Televisa agregará un inédito canal a su menú de canales de televisión restringida. El nuevo canal lleva por nombre BITME y va dirigido a todos aquellos que gustan de los videojuegos. Canal BITME estará bajo la responsabilidad del productor televisivo Gabriel Vázquez Bulman. El foro desde donde BITME va a trasmitir su programación está Televisa Santa Fe, en lo que años atrás fue la casa de Big Brother.

HERROREZ

Alma Rosa Camacho es la reportera y autora de esta nota publicada en El Sol de México:

¡Qué oso! La palabra guion no lleva acento.

Le informo a Rene Gómez, reportero de Diario BASTA, que en español el plural de gay es gais, no «gays».

¡Tonto!

Alan Slim, actor que actualmente graba la séptima temporada de El Señor de los Cielos, erró al escribir reusable (sinónimo de reutilizable). Mire:

¡Tache!

Ricardo Franco es de los que confunde haz y has. Vea:

¡Zape!

