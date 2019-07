Protestas no dejan bien a policías con el ciudadano: AMLO

Sobre este tema de las protestas de la Policía Federal, el presidente López Obrador reiteró que estas movilizaciones no tienen razón de ser porque no se está cometiendo ninguna injusticia, no se está despidiendo a nadie de la corporación.

El primer mandatario lamentó que esta actitud de los policías federales no los deja bien con la ciudadanía, que no ve bien que se indisciplinen y tomen las calles.

Este es el sexto día consecutivo que los uniformados tienen tomado el Centro de Mando de la Policía Federal, allá en Iztapalapa.