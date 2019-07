Plantó a su hija

Like

Hace unos días Michelle Salas celebró su cumpleaños en Los Cabos, en compañía de sus amigos y familia. La noticia era que su papá, Luis Miguel, llegaría a la celebración que se llevaría a cabo en una villa de una cadena de hoteles. Michelle, a su llegada corroboró que todo lo de su papá estuviera en orden, en especial su reservación del penthouse donde se quedaría tres días.

La celebración tenía un itinerario de 3 días y Luis Miguel avisó que llegaría el sábado, pero la sorpresa es que en plena cena de celebración El Sol de México, nunca llegó.

Pues Micky nunca le avisó a su hija que no llegaría, los invitados notaron que esa noticia a Salas le había cambiado el ánimo de celebración, pues toda la noche estuvo triste y tratando de comunicarse con su papá por WhatsApp, los cuales no respondía. Fue a través del equipo de su padre que le avisó que de último momento no iría.

Michelle compartió su dolor con su madre y nuestra fuente asegura que por esa situación comenzó a beber sin control.