Pierden a su bebé Nonato

Like

Terrible noticia están viviendo el rapero Sargento Rap y la joven chilena Ignacia Michelson, pues acaban de perder a su bebé, ese que procrearon dentro del reality Resistiré, tal y como lo informamos en este medio. El mexicano así dio la noticia en redes sociales:

“La pérdida de nuestro hijo ha sido mi mayor tristeza en la vida. He tratado de sonreírle al día, pero tengo que ser sincero conmigo mismo y aceptar que estoy echado a perder. Decidimos separarnos porque tenemos formas diferentes de curar la herida”, escribieron.

Ignacia no tenía ni tres meses de embarazo y sucedió la tragedia: “Creo que afrontamos nuestro dolor de forma diferente, pero si alguien me pregunta, no puedo mentir: Te necesito más que nunca”, mencionó.

Junto a estas publicaciones, subieron una foto, en la que se ve ropita para el bebé: “La verdad me costó un mundo poder decir esto, porque uno no está preparado para perder a un hijo”, finalizó.