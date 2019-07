Los Lozoya, la familia Parchis

MAESTRO, INTERPOL LANZÓ FICHA ROJA PARA LOZOYA Y FAMILIARES EN 190 PAÍSES.

-Es la familia Parchis: “Hola soy ficha roja (Emilio) y yo soy la ficha azul (Marielle), yo soy la ficha verde (Gilda), la amarilla quedó atrás… (Nelly). Y Coello Trejo es Don Diablo porque “siempre sale con el truco…”. AMLO llamó al EZLN a la unidad. -Si algo ha caracterizado al autollamado Ejército Zapatista, es su constante crítica a lo que hace la izquierda y su silencio cómplice con la derecha. Don Andrés dijo que se irán por un tubo los que apoyan el pasado corrupto. -Por el tubo del WC que va a dar al caño, a la cloaca de la impunidad… Obrador puso en marcha el plan contra la drogadicción Juntos por la Paz, cuyo emblema es Sombrilla Verde. -Que ojalá no valga Sombrilla y resulte efectivo… El Presidente fortalecerá los Centros de Atención Rural para Adolescentes (CARA). -Pero que los gobernadores y los ediles no les vean la CARA, y sí los apoyen para que no se vayan con la otra CARA de la moneda: la del vicio y la delincuencia. Alito Moreno citó que como opositor el PRI está mudo y no ve ni critica las ineficiencias del gobierno federal. -Así quedó desde el 1 de julio de 2018, cuando como al caballo blanco, le rompieron el hocico y salió con los dientes rotos. Dicen que Peña ya le pidió matrimonio a su novia Tania Ruiz… ¿Será? -Si se acata la voluntad popular y don Enrique-cido es enjuiciado y condenado, la modelo tendrá que ir al reclusorio a la visita conyugal…