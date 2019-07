Adame irá al hospital

Like

A unos días de que se lleve a cabo la pelea del año entre Carlos Trejo y el conductor Alfredo Adame en el Foro 360 del Edo. de México, por rencillas que tienen ambos desde hace años, el Cazafantasmas compartió en exclusiva para Grupo Cantón que este 2 de agosto mandará al hospital a Alfredo Adame tras la madrina que le va a poner:

“Prácticamente estamos a un mes de la batalla y no me afecta que la gente sepa cómo me estoy preparando… Arriba del ring nada más hay dos, ahí tengo muy claro que voy a reventar a este cab… y mandarlo al hospital, esa es mi meta, desmadrarlo”.

El Cazafantasmas confesó su rutina de entrenamiento: “La persona que a mí me entrena tiene diferentes masters en el mundo, él ha preparado a artistas como Jean-Claude Van Damme y varios famosos, esta es la línea que estoy siguiendo. Me estoy preparando con un entrenamiento que se conoce como defensa urbana, que es para defenderse de la delincuencia. O sea no es una técnica deportiva, es algo más fuerte”.

Continuó: “Estoy entrenando cinco horas diariamente, las técnicas que yo utilizo son precisamente para darle en la madre a los delincuentes, es diferente en cuestión de la calle y yo vengo practicando esto desde hace muchísimo tiempo”. nos cuenta Carlos Trejo.