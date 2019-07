Tiene sexo 3 veces al día

Polémica en sus declaraciones, Lyn May sorprendió al decir que, a sus 74 años de edad, mantiene una vida sexual muy activa. Tiene tres veces al día sexo con su novio 35 años menor que ella:

“Yo me aviento el round tres veces al día, lo dejo muy cansado, pero me gusta, hay que disfrutar de la vida”, dijo la vedette.

Sobre si toma algún producto para mantener esa actividad sexual, así respondió: “No, para nada. El producto lo trae él, debe tener el producto para que yo pueda gozar”, mencionó.

Sobre la diferencia de edades entre ellos, la pareja no le ve nada de malo: “Para nada, son solo números, no me importa lo que digan los demás, yo estoy feliz y con eso basta”, dijo.

La vedette recalcó que ella no mantiene a su novio: “No, yo no le pago, él es empresario y músico, él paga sus cuentas. Al principio yo no quería salir con él, pero me fue conquistando con regalitos”, finalizó.