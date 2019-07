Idolatra a Maradona

Like

Luego de 11 años de estar alejado de sus fans mexicanos el cantante argentino Martín Ricca está de vuelta en tierras aztecas con su sencillo “Y ahora tú”. En exclusiva para Grupo Cantón el artista compartió su faceta como cantante y la pasión que tiene por el futbol, tan es así que le está componiendo un himno a su ídolo Diego Armando Maradona.

“Le estoy componiendo un tema a Maradona, es mi máximo ídolo en el futbol. Sé que en algún momento le terminaré su canción y se la voy a presentar aunque creo que será difícil superar el himno que le hizo Rodrigo, ‘La mano de Dios’. Es la única persona que si la veo me pongo a llorar, porque el futbol en mi país es lo máximo. Yo sé que Maradona en su vida personal no ha hecho cosas tan buenas pero futbolísticamente es impresionante, levantamos la copa del mundo aquí en México”.

Continuó. “Cuando estuve en el cierre de la novela Amigos por siempre en el Estadio Azteca, lo que más pensaba era en eso, más que en todo lo que estaba pasando, pensaba en que en ese lugar estuvo Maradona, me decía: estoy cantando en donde estuvo el campeón del mundo. No lo podía creer, se me pone la carne chinita”. El argentino se encuentra actualmente en un equipo de futbol. “El futbol es otra de mis pasiones desde chiquito”, afirma.