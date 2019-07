Hoy presentamos: ¡¿lo van a castrar?!

Apachurro, señora bonita. Les escribo desde la ciudad más sexy, mi México lindo, y hablando de sexy ¿tienen perrito? Yo sí, Tomasito, ¡y no saben lo caliente que es! Ya hasta me está metiendo en problemas por esa situación.

Les cuento . Él va a la escuela y su maestro quería hablar conmigo (los papás me entenderán, cuando un profesor quiere hablar contigo, solo esperas lo peor) me contó que Tomás se le subía a Luka el perro de Vanesa Claudio y quería montarlo. A mí me da mucha pena con mi comadre, pues ella fue quien me recomendó la escuela ¡y ahora resulta que va a ser mi consuegra!

Además, cuando le hablan de sus hijos, uno sabe si son capaces o no. Cuando me contaron lo sucedido, de inmediato le di la razón, conozco a mi gente O en este caso a mi perro, que se echa cojines, maletas, toda clase de tobillos, lo que encuentra. Según su maestro, la única solución es ¡castrarlo!

Le conté a su abuelita, mejor conocida en el bajo mundo como Magda Producer, y se molestó muchísimo: “No lo vamos a castrar, qué va a pensar la gente, nuestro único macho castrado, literalmente”. ¿Ustedes qué opinan?

Cambiando de tema, el fin de semana pasado estuve conduciendo parte del evento LGBTTTI. El año pasado ya me había tocado la experiencia de la marcha estando en un camioncito, en esta ocasión tuve la oportunidad de ver el Zócalo lleno de colores. Ahí me encontré a los Aristemos, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni. El público los aclamaba.

Sé que todavía falta mucho por hacer, que solo en 18 estados es legal el matrimonio igualitario, que es difícil que todos los crímenes de odio, discriminación y estigmas que aún existen para la comunidad desparezcan. Lo que más me gustó fue ver a tantas familias unidas, miles de personas que apoyan el movimiento por el amor, el respeto y la libertad.

Por otro lado, Juan Rivera nos visitó en el foro del programa Hoy, después de estrenar la canción de Jenni “Aparentemente bien”, que cuando salió en iTunes esta semana ocupó el primer lugar a nivel mundial. Le pregunté si a los Rivera les fue “Aparentemente bien” con todo el escándalo para sacar la canción; se río y me confesó que tenía miedo, que por el contrario, piensa que podría repercutirle. Como fan de La Diva de la Banda les confieso que sí se me puso la piel chinita cuando aparece cantando en medio de un teatro, con toda su familia y el público aplaudiéndole.

Moraleja: más vale pájaro en mano… pero que no sea el de Tomasito. Este consejo les doy porque su amiga Escalona soy. P.D.:no mientan por convivir.