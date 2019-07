Recomienda la marihuana

Like

Hace algunas semanas, la primera actriz Ofelia Medina reveló para Diario BASTA!, ser consumidora de marihuana, pero en esta ocasión nos dio detalles de la manera en que ella la consume bajo el término medicinal.

“Creo que la marihuana tiene un efecto analgésico de por sí, pero ya como se está usando medicinalmente hablando, no es fumada, son gotitas…Yo la uso en gotas, o sea es como aceite y hay dos tipos de este aceite, los dos tienen el mismo efecto pero en diferente porcentajes, a mí me quitan el dolor, el estrés y me relajan mucho. Insisto, es una planta, porque pasa que la gente cree que si consumes la marihuana eres de lo peor; la verdad es que no”.

Ofelia, quien ha recalcado ser consumidora del cannabis desde muy joven, está en contra de las personas que temen a que la marihuana sea legalizada en México.

“Hay sectores sociales que viven en el atraso, viven en el prejuicio y que viven en el medio donde todo les da miedo. Nos han dicho a la largo de la vida tantas cosas que son mentiras: que si te salen pelos en la manos, que si está mal esto, que si está mal el otro y nos hacen temerosos, lean y vean los beneficios que hay en los países donde se legaliza la marihuana”, afirmó.