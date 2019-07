Niega ser acosador

El productor se defiende de las declaraciones de la exacadémica Myriam, quien a través de Twitter denunció ser víctima de acoso por parte del creativo.

“Si hay un acoso, hay instancias, no seas tan irresponsable con denunciarlo en una red social…Sí le estoy cobrando lo que me debe…Ella lucró con material de trabajo que yo pagué en su momento para las producciones y le ha sacado provecho, por eso es que le he cobrado, porque no está padre que con lo que tú haces con tu dinero, otra persona venga y lo capitalice. Y le he cobrado varias veces y por eso se entiende que la señora eso lo califica de acoso”.

A mediados del 2018 Myriam se presentó en el Lunario de la mano de Hugo, quien se arrepiente de haber trabajado con ella por el poco profesionalismo que le mostró en su gira.

“Afortunadamente no es muy relevante la carrera de Myriam, porque ella no la ha hecho relevante y eso no me afecta, pero no es nada profesional hablar mal de quien te dio la mano; es que no es profesional”.