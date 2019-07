Los extremos del deporte: Aficionado usa a su hijo como arma en partido de baseball

Los deportes despiertan pasiones en los aficionados. Son tantas las situaciones que pueden presentarse en las gradas que no es de extrañarse las agresiones, pero muchas veces podemos presenciar actos tan extrañas que si no las viéramos no las creeríamos. Las surrealistas imágenes de un padre usando a su hijo para atacar a un fanático del equipo rival fueron tomadas el día martes durante el encuentro de los equipos Hanshin Tigers y Yokohama DeNA BayStars.

En la grabación se puede ver al hombre rodeado por guardias de seguridad, escoltándolo hacia la salida del estadio internacional de Yokohama, presuntamente por otro altercado dentro de las gradas. Instantes después, y tras varias discusiones con los hinchas del equipo contrario, toma a su hijo en un momento de irracionalidad y lo lanza contra un seguidor rival que se encontraba sentado.

El niño corrió mucho peligro al poderse golpear la cabeza a pesar de que su padre lo sostenía por las piernas. Como puede interpretarse en el video, el hombre fue expulsado del estadio y se desconoce si se tomaron medidas contra la acción con el menor, aunque reportes en redes sociales hacen saber la supuesta detención del agresor por la policía local.

El fanatismo tiende ir siempre a los extremos, y como en todo, los extremos son malos, hay que saber controlar las emociones dentro de un juego, porque precisamente es eso, un juego nada más.

También te puede interesar: