Confirma PGJ CDMX investigación de gente cercana a Norberto Ronquillo

Ciudad de México.- La Procuradora General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy confirmó que a partir de la localización del cuerpo del estudiante Norberto Ronquillo, se investiga a gente cercana al joven universitario, pues el cadáver tendría una etiqueta donde decía “Familia Hernández Guarneros“.

“Hay alrededor de cincuenta y tantas familias Hernández Guarneros. Se ha estado depurando, y hermosa ido descartando, ahorita ya vamos en diez familias con esos apellidos”, aseveró la Procuradora.

Sobre las declaraciones del padre del estudiante de la Universidad del Pedregal, en el sentido de que tiene miedo de venir a la Ciudad que le pase lo mismo que a su hijo, y tiene sospechas de algunas personas, la titular de la PGJ CDMX dijo que le han pedido a la familia que todo lo que puedan aportar, lo aporten.

“Hemos tenido mucha relación, sobre todo con la mamá. Ella es la que ha estado pendiente, junto con su abogado de toda la información. No se ha acercado el papá, pero con todo gusto se le puede dar la información”, insistió.

A casi un mes del hallazgo del cuerpo de Norberto Ronquillo en la alcaldía Xochimilco, Ernestina Godoy dijo que la madre del joven le comentó que lo más importante para la familia es saber qué pasó, sin importar el tiempo.

“Hace unos días me reuní con la mamá y me dijo que lo más importante para ellos es saber qué sucedió, ‘si se tardan un poco, de verdad, no hay problema, pero que se hagan bien las investigaciones’…le mostramos a ella y a su abogado todo lo que llevamos”, enfatizó.