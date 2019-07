“Con la familia no”: abogado de Emilio

CIUDAD DE MÉXICO.– Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, señaló que “con la familia no se mete uno” e informó que este viernes presentó un amparo contra la orden de aprehensión solicitada en el caso Odebrecht en contra de su cliente, así como en contra de su esposa, hermana y mamá por presuntos sobornos de la constructora brasileña.

El litigante quien ofreció innumerables entrevistas a medios de comunicación, indicó que estas órdenes de captura fueron algo que le sorprendió y que esperará a conocer con detalle las acusaciones que hay sobre sus representados.

“Acudí a poner el recurso de amparo, porque son herramientas que puedo utilizar. Fue algo que me sorprendió, no por Emilio, porque la carpeta -si es que viene de Odebrecht como dice la FGR- pues eso ya lo sabíamos, teníamos conocimiento, lo que me impacta es que en la carpeta que yo vi, que tengo copias, no aparece la hermana, la esposa, la mamá, ¿qué les pasa?”, dijo.

La Fiscalía General de la República, señaló que presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado “en forma tan criticable”.

El representante jurídico mencionó que “, con la familia no se mete uno. Si se quieren fregar a Emilio, pues ni modo, él fue funcionario, ¿pero la familia, la esposa, la hermana y la mamá? Es injusto”.