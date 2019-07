Carlos Reinoso explota contra llegada de Gio dos Santos al América

Pese a que América no ha hecho oficial la llegada de Giovani Dos Santos como refuerzo, el ex futbolista chileno Carlos Reinoso consideró que es una contratación errónea, ya que tiene mucho tiempo sin actividad.

“No me gusta para nada la llegada de Giovani al América, no me parece lógico que un chico que hace un año que no juega venga al América”, indicó.

En declaraciones a ESPN Radio Fórmula, el “Maestro” recordó, además, que la directiva de Coapa se ha equivocado en algunas contrataciones, sin dar nombres. “Pero ha venido cada petardo al América, y no se le olvide que antes éramos tres extranjeros (por equipo)”, declaró.

Reinoso destacó que pese a que Dos Santos ha dicho ser aficionado a las Águilas, se necesita mucho más para sobresalir, al tiempo de expresar su aprecio por Francisco Dos Santos “Zizinho”, padre de “Gio”.

“América necesita que se dediquen y se entreguen con el alma, puede ser que sean hijos de un gran americanista, pero se necesita la disciplina; a su padre es a la gente que más quiero del futbol, pero hablo de mi gran amor por el América”, sentenció.