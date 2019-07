Buscarán destituir a Martínez Vite

Ha demostrado incapacidad, dice concejal, y se ha alejado de la población

Ciudad de México.- Por el mal Gobierno que ejerce el alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, con el 10 por ciento del total del padrón de electores de la alcaldía, podría iniciarse el proceso de destitución, terreno que podría explorarse, pues a casi un año de gestión, es uno de los peores ediles a nivel nacional, afirmó el concejal Edgar Martínez.

En entrevista para Grupo Cantón, dio a conocer que dicho funcionario no sólo no ha cumplido sus promesas de campaña, sino que ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar.

Recordó que Martínez Vite hizo diversos compromisos en aras de conseguir el Gobierno de Tláhuac, sin embargo, no sólo no los ha cumplido, sino que se ha alejado de la población.

Una de las principales promesas que estableció con los electores fue ejercer una administración de proximidad, es decir, trabajar de cerca con la gente, escucharla y resolver sus problemas más sentidos, sin embargo, ahora en el poder no los recibe y mucho menos pone fin a las problemáticas.

Martínez Vite, además hizo pública su disposición de mejorar las condiciones de las escuelas de nivel básico y por supuesto a los alumnos, pero a casi un año de gestión redujo en 50 por ciento las becas y los inmuebles no tienen ninguna mejora.

Otra más de sus promesas y, una de las más importantes, fue que reduciría la inseguridad pública que se abate sobre decenas de familias de la alcaldía.

El resultado es que hoy son presas de delitos del fuero común como el robo a casa-habitación, a comercio, asalto al transporte público de pasajeros, entre otras.

Pero lo más graves es que sectores productivos como los comerciantes y pequeños empresarios son extorsionados por grupos criminales que operan en la demarcación.

El concejal sostuvo que recientemente una casa encuestadora aplicó una encuesta a nivel nacional y ubicó como uno de los peores alcaldes, lo que sumado a las voces de los gobernados, hace ver la posibilidad de solicitar que sea separado del cargo.

QUE LO PIDAN

Una de las formas es que el 10 por ciento de los empadronados en esa localidad lo pidan, dijo el concejal