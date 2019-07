AMLO presenta plan contra las adicciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la estrategia nacional para combatir y prevenir las adicciones, como parte del plan para atender de fondo al problema de la inseguridad y la violencia, y llamó a la población a cerrar filas para ayudar a informar y orientar a los jóvenes.

Trabajamos en una estrategia interinstitucional —desde Salud, Educación, Bienestar, Cultura y Comunicación— para combatir las adicciones en 🇲🇽 con énfasis en las #NiñasNiñosAdolescentes Planteamos un cambio social y cultural para avanzar #JuntosPorLaPazhttps://t.co/OqzRWqqap6 — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 5, 2019

Asimismo indicó que antes no existía un sistema de atención al problema de la salud y por eso llevó tiempo la presentación del programa. “No crearon nada para atender, desde la visión de salud, este problema”.

“Le tengo mucha confianza a los jóvenes de México y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les dará la espalda los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos, que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales, expresó el mandatario federal en conferencia de prensa.

López Obrador pidió a los jóvenes mexicanos no apostar a la felicidad efímera, al lujo barato, ya que “eso no es lo más importante en la vida, lo más importante es estar bien con uno mismo y con el prójimo, y solo siendo buenos podemos ser felices”.