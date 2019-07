Made in México

Qué satisfactorio es ver cómo los luchadores mexicanos siguen brillando a nivel internacional y cada vez son más los que van a representar a nuestro país en distintos lugares del mundo como Francia, España, Estados Unidos y Japón, por mencionar algunos.

Pero no sólo eso, sino que hay algunos que ya comenzaron a marcar tendencia a nivel mundial como hace mucho tiempo no se veía. El caso más concreto es el de los hermanos Muñoz, Rush y Dragon Lee, quienes con sus actuaciones en la empresa gringa Ring Of Honor (ROH) tienen vueltos locos a los aficionados norteamericanos y de otras nacionalidades.

No duden ni tantito que los gladiadores originarios de Tala, Jalisco, muy pronto sigan los pasos de La Sombra (Andrade Cien Almas) y los veamos enrolados en las filas de la WWE, pues los buscadores de talentos de esta empresa los tienen bien monitoreados y sus actuaciones cada vez tienen más resonancia a nivel mundial.

Por cierto, en esta misma empresa ya debutó otro luchador mexicano, Garza Jr., quien se hace llamar Ángel Garza y de volada se acopló al estilo de la WWE por su personaje presumido y tramposo y su buen accionar arriba del encordado.

Ya para despedirme les cuento que ya está todo listo para la despedida en México de la leyenda japonesa Jushin Thunder Liger, quien se enfrentará en un combate de cuatro esquinas a Carístico, Último Guerrero y Negro Casas el próximo 19 de julio en la Arena México. Liger es, sin duda, uno de los japoneses más exitosos que ha venido a nuestro país.