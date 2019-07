Tuvimos visitantes de lujo en El Tenorio Cómico

Cuando estás en escena en el teatro resulta casi imposible ver o distinguir a alguien sentado entre el público, a mí me ha pasado mil veces que tengo invitados en la sala y por más que trato de localizarlos acabo saludando a otros; el fin pasado, entre el público alcance a distinguir una cara que me resultó muy familiar y además su cabeza sobresalía muy por encima del resto, es decir, era un verdadero monote, durante un buen rato estuve tratando de descifrar quién era, luego, a su lado me pareció ver otra cara conocida y durante la obra me la pasé pensando “¡Ah chingá! ¿Quiénes son? Hasta que al final, maldiciendo mi miopía me percaté que eran Alex Fernández, El potrillitito como le digo yo, o el Heredero como le puso su papá, la otra cara conocida resultó ser América Guinart, su mamá y ex de El potrillo, a quién conozco desde hace muchos años, así que me llenó de alegría verlos en el Tenorio cómico carcajeándose sin parar, luego, al terminar la función pude saludarlos y platicar con ellos, iba con Michaela mi hija quien no paraba de ver al potrillito, pues está muy poco acostumbrada a ver a alguien del vuelo de su papá, o sea de esta asquerosa persona que les escribe, yo mido uno noventa y dos y el potrillito está cercano, o sea que salió más grande que su abuelo y que su papá, la neta es que tiene mucha personalidad el chavo, se ve que le ha metido también al gimnasio por lo que físicamente está muy galán, pero sobre todo es evidente que le han invertido a su preparación musical, se ve y se escucha estudiado, ya tuve la oportunidad de escucharlo cantar y cabe mencionar que tiene una voz espectacular, no cabe duda que el talento va en la información genética, esta es una clara muestra de que lo que les digo es verdad, ¡Está familia es talentosa toda! La hermana, canta como los dioses también, ahí vienen los nuevos ídolos, pero una cosa que me dio mucho gusto es ver que está al frente y al pendiente América, ella viaja con Alex para todas partes y anda al tiro de que ninguno se les vaya a descarriar, al día siguiente de que fueron al teatro partían rumbo a Guatemala para hacer promoción y ya están trabajando en el nuevo video, así que niñas agárrense porque hay nuevo potrillito para cabalgar. He dicho.