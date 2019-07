Reprueban la gestión de Martínez Vite

Está en el lugar 92 de 100 alcaldías analizadas por la empresa Massive Caller

El aumento de la inseguridad, las constantes prácticas de corrupción enraizadas desde la administración pasada, los problemas de movilidad, empleo y poco interés por atender las demandas ciudadanas, han colocado a la gestión de Raymundo Martínez Vite, en Tláhuac, en el último lugar de aprobación a nivel local.

De acuerdo a la encuesta realizada en junio pasado por la empresa Massive Caller, el Gobierno encabezado por el exdiputado de la última legislatura de Morena en la Asamblea Legislativa, Raymundo Martínez Vite, tiene el 18.6% de aprobación por parte de las personas encuestadas a nivel nacional, ubicándolo en el lugar 92 de 100 alcaldías analizadas.

En Tláhuac, la gente no ve con buenos ojos la llegada de Martínez Vite a la alcaldía y consideran que es prácticamente lo mismo que con Rigoberto Salgado. “Hemos visto lo mismo, estamos decepcionados y sólo vemos cómo se pelean entre el anterior y éste, pero no atienden las necesidades que hay. La corrupción en su Gobierno es lamentable y la inseguridad no se termina. Diario tenemos un muertito”, declaró a este medio la señora Guadalupe.

Además de recibir distintas quejas de parte de vecinos, los Concejales de la demarcación lo han denunciado ante la Procuraduría General de Justicia, por omisiones e interrupciones a la facultad para la que fue electo el alcalde.

Se suma la nula atención a la problemática del abastecimiento de agua que tiene sumida a la alcaldía en una crisis desde hace más de cinco meses, además diversos escándalos sobre subejercicio de obra pública, nepotismo y tráfico de influencias para apoyar a parientes cercanos a sus colaboradores y evadir la acción judicial, son algunas circunstancias que atestiguan el magro porcentaje de aprobación dado en la pulsación de Massive Caller.

La presencia constante de la delincuencia en Tláhuac, y la desatención por parte de las autoridades de esa alcaldía, ha llegado a tal grado que la Jefa de Gobierno ha aceptado que entre la Guardia Nacional al patrullaje. “Situación que pone en jaque a las autoridades y vecinos de la demarcación”, denunció el señor Rodolfo.

Los sotaneros entre el centenar de ediles en orden descendente son Néstor Núnez, alcalde de Cuauhtémoc, con 19 por cierto, le siguen con 18 por ciento los morenistas Jesus Armida Castro, de Los Cabos; Raymundo Martínez, titular de la alcaldía de Tláhuac, y los panistas, Yolanda Tellería que encabeza el ayuntamiento de Pachuca y Felipe de Jesús Patjane de Tehuacán, Puebla.

LOS PEORES DE CDMX

18.6 por ciento de aceptación tiene Martínez Vite

19.4 por ciento de aprobación del alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez

20.2 por ciento tiene la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves

POSICIÓN

92 Tláhuac

90 Cuauhtémoc

88 Tlalpan