Equipo de la Liga MX podrá iniciar el AP19, pese a tener adeudos con jugadores

Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la AMFPro, señaló que pese a que el equipo de Veracruz tiene deudas con sus jugadores, podrá iniciar el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, ya que estas irregularidades no han sido reportadas a la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF.

“El año pasado en la Segunda División no iniciaron tres equipos por adeudos porque no les habían pagado a los jugadores, pero en este caso los jugadores no quisieron meter controversia porque al final del día creen en su presidente (Fidel Kuri) y también es una responsabilidad del jugador. Nosotros le damos seguimiento para que se le cumpla a los jugadores”, dijo Ortiz.

En entrevista con Notimex, el dirigente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) explicó que existe reconocimiento por parte del equipo de que tienen un atraso en los pagos, pero que es algo que se ha manejado de manera interna, sin que se exponga a las instancias adecuadas.

“En el caso de Veracruz ellos no han metido su controversia, todo ha sido por temas de medios de comunicación y por lo que sabemos, por lo que hemos hablado con ellos, pero no han metido ninguna controversia, entonces si se llegara a iniciar el torneo y a los jugadores les deben implicaría otro tipo de consecuencia que sería hasta no iniciar el torneo, si lo quisieran los jugadores”, apuntó.

Ortiz explicó, sin embargo, “que esto es reglamentario, pero si este adeudo está reconocido en Controversias, el equipo no puede iniciar el torneo”.