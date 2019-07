Elton John: 50 años de rock

Like

Este es el año de Sir Elton John, su álbum debut Empty Sky cumple 50 años. Así es, en 1969 salió a la luz la primera obra del británico y su letrista, cómplice y mejor amigo Bernie Taupin, que aunque no tuvo el éxito esperado, sí consolidó la carrera de ambos como una mancuerna llena de estilo romántico, ritmo fresco, colorido y divertido.

Hablando del año de Sir Elton, no podemos dejar de lado el estreno de su película biográfica Rocket Man que es un viaje psicodélico por varias etapas del cantante. Comenzamos la aventura con un Elton derrotado y claramente necesitado de ayuda, llegando a una reunión de rehabilitación y comenzando a contar su vida desde su niñez hasta su regreso después de los excesos.

La película no plantea el mismo formato que otras cintas biográficas, esta nos narra etapas de la vida del artista, usando sus propias canciones como elemento en la narrativa. Como si fuéramos en una montaña rusa, nos llevan a ver su etapa infantil, dónde luchó contra un padre ausente y una madre indiferente que solo lo culpaba por los aspectos negativos en su vida, solo su abuela apoyó el talento innato del pequeño prodigio del piano.

Elton nos cuenta su adolescencia y adultez, como conoció a su amigo Bernie, que resultaría ser una de las personas más importantes en su vida y como vivió con él, la carencia, el éxito, la fama, las drogas y siempre estuvo a su lado. Pero la lealtad y amor de su amigo fue inversamente proporcional al de su madre y padre, quienes no le mostraron a Elton más que desprecio, incluso con su vibrante fama no cambiaron de parecer y su madre no perdía oportunidad de insultarlo y humillarlo.

El excéntrico estilo en el escenario de John, fue contrario a su tímida personalidad, sufrió muchas decepciones amorosas y como muchos padeció por sus preferencias sexuales. Acompañados de éxitos del artista como: "Crocodile Rock", "Tiny Dancer", "I'm Still Standing" y por supuesto "Rocket Man", subimos a un carrusel de emociones y experimentamos la lucha de un hombre contra sus demonios.

En la actualidad, Elton tiene sobrio más de 20 años, formó una familia con su esposo David Furnish y sus hijos: Zachary Jackson Levon Furnish-John y Elijah Joseph Furnish- John. Después de una vida tan dura, se convirtió en un Sir, un título muy prestigioso que otorga la corona inglesa y ahora se dedica a ayudar a diferentes causas caritativas. Elton John es una de las figuras más icónicas de la música a mundial y le damos gracias por 50 años de inspiración, ejemplo de lucha y hermosas melodías que nos han acompañado.