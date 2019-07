Conade está en números rojos, no hay ni para pagar la luz, asegura Ana Guevara

La titular de la Conade aseguró que no habrá presupuesto a partir de agosto poder pagar lo básico ni para las becas, por lo que acudirá con el presidente y el secretario de Hacienda.

México.- La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara señaló que no cuentan con recursos para pagar servicios básicos como la luz, por lo que buscará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La exsenadora agregó que también buscarán a la Secretaría de Hacienda para solicitar que se les extienda el recurso, pues señaló que “estamos en números rojos ya que no va a haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre”.

“Ya no hablemos del tema de becas que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar la luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación”, dijo al comparecer ante la comisión del deporte del Senado.

Ana Gabriela Guevara señaló que en el pasado se volvió normal que los atletas tocaran a la puerta de la dirección para recibir apoyos de manera discrecional.

“Había una discrecionalidad brutal para boletos, campamentos, acompañantes y era un gasto excesivo y había más presupuesto, hoy no lo tenemos y nos obliga a ajustarnos”, finalizó