Taxista trans

Definitivamente en México se están acabando los tapujos acerca de las preferencias sexuales, pues resulta que una empresa de transporte contrató a La Bogue con su nombre trans: Alejandra Bogue Gómez, algo que no se había visto. En exclusiva para Grupo Cantón, dio los detalles.

“Yo decidí comprarme un coche y manejarlo en plataformas de transportación privada, porque la carrera de actuación es intermitente y yo no voy a estarme esperando a que me caiga el contrato de mi vida, porque a mí me encanta vestirme bien. En esta plataforma se me ha reconocido como Alejandra Bogue Gómez, ellos me contrataron con mi nombre trans, porque antes no se podía ni mencionar siquiera el nombre de una trans”.

Continuó: “Es la primera plataforma que confía en mí, quiero que la gente que pida el servicio sepa que los va ir a recoger una mujer. Tampoco tienes que estar ventilando tu orientación sexual, a mí no me discriminan por ser gay o trans”.