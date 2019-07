Se prende la Triplemanía XXVII

Ciudad de México.– Dos estrellas del pancracio se enfrentarán como platillo estelar de Triplemanía XXVII, cuando Blue Demon Jr y Dr Wagner Jr se enfrenten en la Arena Ciudad de México, el próximo 3 de agosto, con la máscara y la cabellera respectivamente en juego.

Pero esa noche no sólo la tapa y la melena estarán en disputa, pues el Galeno del Mal, ya había advertido que, en caso de perder esa lucha, se retiraría, algo que sucedería también en caso de que el vástago del Demonio Azul pierda la capucha.

“Sí, en caso de que pierda, sólo tendría una lucha sin máscara, y sería en el Madison Square Garden, pero sería la última lucha”, refirió el hijo del Manotas, en conferencia de prensa para presentar el cartel completo de la próxima magna función de la AAA, a la que también acudieron Dr Wagner Jr; Dorian Roldán, dirigente de la empresa luchística; Carlos Santiago Espadas, Konan, encargado de programación, así como parte el elenco activo.

Y fue precisamente el también llamado Rey Wagner, quien comenzó a calentar el tan esperado enfrentamiento donde pondrá en juego su cabellera.

“Queda hacer hincapié en algo, porque el señor Demon llega a Triplemanía, pero dónde estaba, estaba oculto debajo de una piedra, porque todos ustedes han visto mi desempeño en los últimos cinco años aquí, pero él, dónde están los triunfos que ha cosechado.

“Él vive a base de la filmografía de su padre, Wagner ha ido a Japón, Estados Unidos, y te lo digo de frente: ‘mi legado es mejor que el tuyo’. Sí, tienes el ímpetu, las agallas, pero dónde están tus logros, vienes a ofenderme, a quererme derrotar y eso no lo voy a permitir”. Pero Blue Demon no se quedó atrás y le respondió e incluso cuestionó a Wagner por la pérdida de su máscara ante Psycho Clown.

“A mí se me queman las habas porque sea 3 de agosto, yo no sé tú, pero yo no vengo buscando triunfos pasados, si nos sabes dónde estuve te puedes meter a Google e investigar lo que he hecho, en dónde estuve, no salí de ninguna piedra, siempre estuve detrás de ti y tú siempre estuviste corriendo.

“Y no necesito esconderme en la filmografía de mi padre, yo tengo mi carrera y llego con 34 años de luchador profesional a Triplemanía XXVII, no tengo que darle gusto a ti, ni a nadie más, sólo al público, te parezca o no te parezca. Y si crees que esta máscara se va a quedar en tu mano, te va a costar mucho trabajo, cosa que tú no hiciste en tu lucha de apuestas pasada, te faltaron muchos, pero muchos recursos”, señaló.

“Tengo una derrota importante, pero el pasado quedó atrás, y aquí, ante ustedes, les declaro que esa máscara estará aquí en esta mano, en este gran poder que me han dado mi padre y mi hermano”, respondió el Galeno, quien llegó a los empujones con Demon y tuvieron que ser separados por Konan.

PLEITO

Quienes también se hicieron de palabras durante la comparecencia en la Arena Ciudad de México fueron Big Mami, poseedora, junto a Niño Hamburguesa del Campeonato de Parejas Mixtas, mismo que pondrán en juego el 3 de agosto en el recinto de la Alcaldía Azcapotzalco, ante otras tres duplas, y Lady Maravilla, una de las contendientes junto a Villano III Jr por el cetro.

“Solamente puedo decir que soy muy astuta, cuando una quiere algo no se cansa hasta conseguirlo, puedo asegurar que esos campeonatos estarán en mi cintura”, reveló la esteta regiomontana.

Mientras que la actual monarca, quien no llevó consigo el cinturón que la avala como tal, no se quedó atrás. “Los hechos hablan más que mil palabras, Niño Hamburguesa y yo hemos demostrado que somos la pareja que más tiempo ha retenido el campeonato y no como esta señorita (Lady Maravilla), que sólo se vasta de su cuerpo para conseguir lo que quiere mientras nosotros lo demostramos con hechos arriba del ring”.

REGRESA

Dorian Roldán, también anunció el regreso de la Copa Triplemanía, la cual no se disputaba desde hace dos años, ganada entonces por La Parka y, que para esta edición, contará con la misma Huesuda, Pagano, Los OGT’s, Puma King, Aerostar, Drago y muchos más gladiadores sorpresa.

“La última vez que hicimos la Copa fue en Triplemanía XXV y en esa ocasión el ganador fue La Parka. Sólo estamos poniendo a algunos participantes, porque muchos luchadores que están, o no, en Triple A quieren estar en esta competencia”, aseguró el mandamás de La Tres Veces Estelar.