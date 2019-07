Reinstalan a todos los maestros despedidos por las evaluaciones de la pasada Reforma Educativa

El secretario general de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Enrique Enriquez detalló que la ruta de instalación de los maestros que fueron despedidas en el marco de la pasada Reforma Educativa, continuará con los del estado de Chiapas, Jalisco y Tlaxcala, hasta completa la incorporación de los 586 profesores.

Indicó que se inició el proceso de reinstalación con todos los salarios caídos integrados, las prestaciones específicas por los años en que fueron cesados los compañeros.

El lider magisterial agregó que es un triunfo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es de otros, no es del Sindicato Nacional encabezado por Elba Esther Gordillo o por Díaz de la Torre o Cepeda que siempre estuvieron hincados ante el ex presidente Enrique Peña Nieto, y hoy -dijo- igual se acomodan nuevamente con el nuevo gobierno.

Enrique Enriquez indicó que la CNTE mantiene una posición crítica ante este nuevo gobierno igual como se ha hecho con todos y estaremos trabajando de manera conjunta con este gobierno para la defensa de la educación pública, para que no haya corrupción en las plazas, para que no haya corrupción en los sindicatos.

El lider sindicalista pero siempre estaremos en una posición crítica en cuanto no nos parezca o estemos divergentes en algún punto”, sentenció el dirigente de la CNTE en la capital del país quien agregó que el 10 de julio próximo deberá estar concluido el proceso de reinstalación de los maestros de la CNTE.

Y es que la pasada semana, el primer grupo de 36 maestros acudió al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), para recibir su reinstalación, el pago de salarios caídos y sus prestaciones.