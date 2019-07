Presentan app para ubicar precios en gasolineras

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield presentó una aplicación (app) para móviles, mediante la cual en un radio de 1 a 19 kilómetros se puede ubicar la gasolinera con los precios más baratos y más caros, el tipo de combustible que venden (diésel, magna, Premium), y hasta presentar a través de esta app denuncias y quejas por abusos e irregularidades de las estaciones.

La app ya está disponible para plataformas iOS así como Android. Permite hacer búsquedas al consumidor de acuerdo con sus necesidades, informó Sheffiel durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya había una app de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero aquella sólo permitía búsquedas en un perímetro de 20 kilómetros, y esta de Profeco permite establecer distancias desde 1 hasta 19 kiómetros.

“Por ejemplo: seleccionas el tipo de combustible, diésel, Premium, magna, a 7km. Buscas gasolina regular y de esa manera me va a arrojar la información en esas determinantes; me va a indicar cuál es la gasolinera más cara y dónde están ubicadas las estaciones en precio promedio. Además me va a indicar cuáles son las estaciones sin información o que no tienen el combustible que uso”, explicó Sheffield.

Destacó que en la misma aplicación se pueden presentar quejas o denuncias formales contra cualquier abuso, y serán consideradas formales, para evitar que el ciudadano tenga que ir hasta las oficinas de Profeco.

Las denuncias serán anónimas, y las quejas formales, con todos datos del consumidor incluso hasta una foto, una imagen del recibo.

La app permite establecer la ubicación si están en la gasolinera programar la verificación, puntualizó Sheffield.

López Obrador destacó que la app les va a ayudar a cumplir su compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas, en términos reales. “Esto ayuda para mantener esos precios. Hasta ahora se ha logrado ese propósito, pero con todas estas medidas vamos a continuar”, remarcó el primer mandatario.