Harriet Osborne jamás había sufrido de un abuso como el que fue victima el pasado 23 de junio,en la que se le negó el acceso por la aerolínea Easyjet en un vuelo de Málaga España a Londres Reino Unido; la causa: Vestir de forma provocativa los ojos de la tripulación.

La chica en cuestión vestía una blusa semitransparente con encaje cuando, al momento de hacer el abordaje del avión, una azafata la confrontó debido a las críticas hechas por los demás pasajeros.

EXCLUSIVE: Mum booted off EasyJet flight for showing too much cleavage by 'sexist' stewardess https://t.co/kUOFFW0QSV — The Sun (@TheSun) June 29, 2019

En entrevista para The Sun, comentó., “Ella me dijo: ‘Oh no, muévete a un lado’, y trató de cubrirme con mis manos”, indicó Osborne, que no llevaba sujetador pero sí tapapezones. “Ella dijo: ‘No vas a ir a bordo de mi avión de esa manera, necesitas ponerte un ‘top'”, añadió.

A pesar de ponerse un top momentos después de su expulsión, se le negó el acceso: “Me escoltaron lejos del avión. Yo estaba en ‘shock’. Fue muy sexista”, denunció Osborne, detallando que debió pasar una noche más en la ciudad española y pagar casi 190 dólares por otro vuelo.

Por su parte, EasyJet declara que, a pesar de que la chica obedeció la orden de cambiarse de ropa, la forma de actuar agresiva por parte de la pasajera fue lo que hizo negarle el acceso: “Nosotros no toleramos comportamientos abusivos o amenazadores hacia nuestro personal”.

