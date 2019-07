¡Marina de Tavira invitada a pertenecer a la Academia de Hollywood!

Ciudad de México. La actriz de la película Roma, Marina de Tavira fue invitada a formar parte de la Academia de Hollywood junto con los actores mexicanos Ofelia Medina, Dolores Heredia, Bruno Bichir y Héctor Bonilla.

A través de su cuenta oficial de twitter, la Academia dio a conocer el nombre de los 842 artistas invitados de 59 países diferentes, a pertenecer a la Academia, encargada de evaluar la calidad de los filmes en los Oscars.

Fue así como la actriz mexicana compartió en sus redes sociales la noticia, expresando estar realmente feliz y muy agradecida con la academia por la invitación.

“Muchas gracias a la Academia por la alegría de este honor”, mencionó.

Thank you @TheAcademy you have made me really happy with this honor.

Muchas gracias #theacademy por la alegría de este honor https://t.co/7v4oJmeehI

— Marina de Tavira (@MarDeTavira) July 1, 2019