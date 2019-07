Golpeada por su hija Frida

Terribles declaraciones son las que dio Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa De primera mano, en donde la rockera dejó en claro que no es una quitamaridos, pero aún así ha sido violentada por su propia hija, Frida Sofía.

“Yo no le he bajado los novios a Frida Sofía, yo nunca haría eso, pongo las manos en el fuego, yo jamás le haría daño a Frida de esa manera… Eso está fuera de la realidad”, dijo La Guzmán.

Alejandra también confesó el calvario que vive con su hija: “Por eso cuando estoy con ella, trato de no pasar una línea, para seguir siendo su madre y no su amiga, ni su hermana. He tratado de comenzar una nueva relación porque en la que tenemos no hay respeto, entonces ya es difícil cuando ya hay golpes de por medio. Yo no sé hasta dónde pueda llegar ella, por eso me alejé”.

Alejandra asegura que hay mucho resentimiento. “Yo creo que mucho alcohol, resentimientos y muchas cosas que ella no ha perdonado… Hace dos años le regalé el departamento de Miami, es un orgullo para mí pagar dos carreras, ayudarle a divorciarse, es un orgullo haberla sacado del bote. No se da cuenta de que ella necesita ayuda… y le agradezco a Pablo (su padre) que se haya acercado a ella. Todo lo que tiene soy yo”.