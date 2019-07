Denuncian crisis no solo de seguridad, también dentro de la SSC

Mientras el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, ha señalado que cambiará las cifras de inseguridad en un año ‘o se va’, la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de la dependencia se cae a pedazos, así lo denunciaron a Diario BASTA empleados de la dependencia.

Comentaron que luego de que la licenciada Yáscara López renunciara como directora, en su lugar llegó el “supuesto” licenciado Armando Alcocer, a quien se le califica como un hombre ‘déspota, ignorante, racista, machista’.

“Desde el momento que arribó a dicha Dirección las cosas han ido de mal en peor, no hay jefes que comanden las diferentes áreas con las que se cuenta, pues decidió tomar como apoyos o encargados a personal que se encontraba ya en el área y que solo se dedican a hacerle la barba, sin algún pago adicional, pero eso sí, con más horas laborales”, revelaron.

El “señor director”, como le gusta que lo llamen, no sabe de mando, pues a decir de empleados muy cercanos, se la vive haciendo cambios sin pensar, mueve a gente a diestra y siniestra si está o no de buenas y si no hacen lo que él dice. Además en su oficina principal cuenta con timbres para llamar a las secretarias y a su particular, a quienes insulta, cuando hacen las cosas mal.

A pesar de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalara que defendería los derechos de las mujeres, sobre todo de las que son madres, al director de Comunicación Social de la SSC, Armando Alcocer, ha quitado permisos a todas aquellas que tienen hijos, pues se justifica diciendo que las actividades escolares no son importantes.

Cambios de horarios injustificados, personal ineficiente a cargo de Áreas que son parte importante de Comunicación Social, amenazas, falta de equipo, son solo algunas cosas que se ven a diario en la Dirección, situaciones que son desconocidas por el mismo secretario Jesús Orta, pero que son solapadas por su asesora, la doctora Tania Enríquez, denunciaron.