De Disney a Bronco

Tras varios años de estar trabajando en la serie de Disney, Soy Luna, Michel Ronda está de vuelta en los escenarios mexicanos para promover su nuevo sencillo, “Seré tu héroe” y de paso mostrar su interpretación en la serie de Bronco. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón.

“Estoy haciendo la serie de Bronco y ha sido una aventura desde que conocí al equipo. Estoy interpretando a Eduardo que es el asistente del manager, él es muy tranquilo, muy distinto a mi carácter. Estoy trabajando con Luis Felipe Tovar, Raúl Sandoval, Luis Alberti, Betty Monroe, y varios compañeros más con los que me he llevado genial”.

El artista se siente muy contento trabajando en su personaje. “Ha sido un gran reto porque es súper diferente a mí, es una persona súper noble, le puedes robar y no te das cuenta. Pero después se empieza a meter en cosas, es un tipo encorvado, camina despacio, usa lentes, tiene un añillo en su dedo derecho. Los estuve viendo mucho”.

Continuó. “El vestuario es súper interesante, tipo los 70. Me fui empapando mucho de su música, estoy sumergido en las canciones. Me gusta ‘Que no quede huella’, y muchas otras”.