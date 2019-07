Una pitón suelta en Reino unido

Muchos pensamos que tener una mascota exuberante es lo más genial del mundo, nada más alejado de la realidad, traer especies de animales fuera de su habitad natural puede causar ciertos problemas en el lugar donde vives: La policía de Cambrige se encuentra en la búsqueda de una pitón de casí 3 metros que ha escapado de la casa de su dueño.

#cambscops In the early hours of this morning Officers attended the area of Lovell Rd Cambridge, Reports of a three meter snake seen in the area. Police have located the owner but not the Reticulated Python confirmed to be 9ft long. Any sighting please notify Cambs Police on 101.

