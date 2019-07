Se lleva el cetro a Japón

En forma por demás sorpresiva, el japonés Kawato San se convirtió en el nuevo Campeón Mundial Súper Ligero del CMLL, al vencer en una aguerrida batalla a El Audaz, quien no puso descifrar el escurridizo estilo del gladiador nipón.

De esta forma el japonés cumplió su promesa de coronarse y llevar el título a su empresa New Japan, en donde quiere exponerlo ante sus paisanos.

La vehemencia del el nipón le rindió frutos al inicio de la batalla y se llevó la primera caída con una variante de La Cavernaria; minutos más tarde, El Audaz se apoderó del segundo capítulo con una Cruceta.

En la tercera y definitiva caída ambos luchadores dejaron en claro su capacidad luchística y con grandes lances y llaves buscaron llevarse la victoria; el dominio fue alterno, pero en un descuido del mexicano Kawato lo rindió y se ciñó el campeonato.

Al final de la contienda, El Audaz platicó con Grupo Cantón y reconoció su derrota. “Soñaba con ser campeón pero Kawato me ganó bien, estoy triste, pero el japonés es un luchador muy recio y aplicó muy bien todo lo que ha aprendido en México, sin embargo, no me voy a rendir y voy a ir por ese cetro; si es necesario ir hasta Japón por él lo voy a ir a perseguir”, sentenció.