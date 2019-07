“Respeté a mi mujer hasta el matrimonio”: Latin Lover

Latin Lover, Víctor Manuel Reséndez Nuncio, ¿es difícil ser fiel en este medio?

Sí, es muy difícil, porque hay muchas tentaciones; hay niñas muy guapas, a mí me ha tocado besar mujeres hermosas en las novelas, la primera actriz que besé y besa muy padre es Cynthia Klitbo, después a la que fue muchos años pareja de Alexis Ayala, Paty Díaz, que también besa muy rico, Malillany Marín también besa hermoso al igual que Jacqueline Arroyo, en fin, me besé con varias.

¿Nelly, tu mujer, te hace muchas escenas de celos?

Sí, me hacía panchos por los besos y decía: “No te da ni pena, ni te la piensas, yo también un día me voy hacer actriz”. Pero ya se tranquilizó y ya no es tan celosa.

¿Todavía amas a tu mujer?

Si no la amara, no estaría con ella; mis hijos ya todos están grandes, cuando están chiquitos piensas: “Ellos qué culpa tienen”, pero Víctor Salvador tiene 29, Priscila 25, Brayan 21 y el más chiquito, Emiliano, ya tiene 16; y mi esposa y yo seguimos juntos y ya estoy más tiempo con ellos-, dijo Latin, quien en la serie de Lupita D´Alessio actuó de un comandante, mejor amigo de Jorge Vargas.

¿Alguna vez estuviste con una chica virgen?

En Solo para mujeres muchas me tirarola única mujer virgen con la que he hecho el amor es con mi esposa, empezamos a andar cuando yo tenía 17 años y ella 14, nos casamos. Yo fui su primer hombre y el 4 de noviembre cumpliremos 28 años de casados.

¿Tuviste relaciones sexuales con tu esposa de 14 años?

No, fui su primer hombre y el único hombre que ha tenido. pero no hicimos el amor hasta que nos casamos, cuando ella tenía 19 años y yo 21, la respeté hasta el matrimonio.

¿Es cierto que has tenido problemas económicos porque te quitaron tu exclusividad hace 2 años pese a que estuviste en Roma, la película multilaureada?

Después de 11 años desde enero hace 2 años no hubo exclusividad para mí y el trabajo bajó en todos lados: en las luchas, el teatro y en Televisa; gracias a Alfonso Cuarón hice la película Roma cuando muchos actores o productores dudaban de mi calidad de actor él creyó en mí y por él fui parte de los Oscares pero de lo que vivo es que hace 22 años, cuando tuve muchísimo, invertí en mi gimnasio en Monterrey y es del gimnasio de donde pago los estudios de mis hijos, que son más de 40 mil pesos de pura escuela al mes, aunque compré y tengo propiedades.