Ganó el OTI con tema “ajeno”

En entrevista exclusiva para Grupo Cantón, Felicia Garza, compositora y amiga de Gualberto Castro, reveló que el tema “La felicidad”, con el cual triunfó el fallecido cantante, estaba destinado para María Medina:

“Fíjate que la hicimos para María Medina, pero Gualberto la hizo suya desde el primer momento. Era para él y cuando la interpretó lo hizo de tal manera que por eso ganamos el OTI internacional en Puerto Rico en 1975, con una diferencia en el puntaje jamás visto en el certamen”, declaró.

La compositora confesó que “La felicidad” no tenía apoyo, incluso le auguraron fracaso definitivo en el concurso: “Televisa me decía que no íbamos a ganar con esa canción, no les gustaba. Esa misma noche, después del concurso, yo brindé con Raúl Velasco, incluso con Pati Chapoy y les dije que no fueran tan duros con sus comentarios”, recordó.

La también cantante está muy impresionada con la muerte de su amigo, tanto, que se enfermó cuando se enteró del deceso: “Cuando me dijeron que se había muerto me enfermé del estómago. Gualberto era de las pocas personas que me aceptó cuando salí del clóset, no me abandonó, cuando la mayoría de mis amigos lo hicieron”, finalizó