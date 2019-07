Es atacada salvajemente

View this post on Instagram

Ey amores… No hay una sola razón que justifique la violencia de ningún tipo, de por si las mujeres la tenemos difícil en este mundo de hombres. 🥺💃🏼 ¿Por qué no podemos ser un poco más camaradas entre nosotras? No #mujercontramujer si #sororidad 💖💖💖💃🏼💖💃🏼💖