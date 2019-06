Una filtración de la trama de Spider-Man: Far From Home revela un inesperado giro del MCU

Una filtración de la trama de Spider-Man: Far From Home revela un...

Spider-Man: Far From Home es la siguiente gran película del MCU. El filme ya se estrenó en China y entre la prensa especializada. Es por eso que no spoilers y filtraciones no han tardado en aparecer… hasta en Wikipedia, que ya filtró toda la trama, incluyendo las escenas extra y una enorme sorpresa en sus escenas post-créditos.

En México, Nick Fury y Maria Hill se encuentran con una tormenta que se reveló como el Elemental de la Tierra. Superados en una pelea, son rescatados por Quentin Beck. En la ciudad de Nueva York, la Midtown School of Science and Technology reinicia su año académico para acomodar a los estudiantes que regresan después del segundo chasquido, al que se hace referencia aquí como “el blip”. La escuela organiza un viaje de verano de dos semanas a Europa. Peter Parker, todavía perturbado por la muerte de Tony Stark, planea sacar provecho de esto y confesar sus sentimientos por su compañera de clase Michelle “MJ” Jones. Asiste a una recaudación de fondos para personas sin hogar, coordinada por su tía May. Parker desconecta una llamada de Fury durante el evento, pero se va después de plantear preguntas sobre la muerte de Stark. Se abstiene de llevar sus trajes de Spider-Man a Europa para tomarse un descanso y divertirse.

En Venecia, Italia, durante el viaje, Parker y sus amigos se encuentran entre los atacados por el Elemental de Agua, que procede a causar estragos en la ciudad. Parker intenta vencerlo sin éxito, pero Beck llega y destruye a la criatura. Fury sabotea el viaje de Parker y le entrega las gafas de Stark, que estaban destinadas a su sucesor. Las gafas están equipadas con la inteligencia artificial E.D.I.T.H., que tiene acceso a todas las bases de datos de Stark Industries y puede lanzar armas con una orden. Beck afirma que los Elementals fueron responsables de la muerte de su familia y que proviene de una realidad diferente, una entre muchas en el Multiverso. Parker rechaza la petición de ayuda de Fury y se reincorpora a su clase, pero Fury redirige de forma encubierta el itinerario del viaje escolar a Praga, donde se proyecta que el Elemental de Fuego ataque. Aparece allí en un carnaval, pero Beck, con la ayuda de Parker, lo destruye. Fury y Hill invitan a Parker y Beck a Berlín para discutir la formación de un nuevo equipo de superhéroes. Parker considera que Beck es digno de ser el sucesor de Stark y le lega el E.D.I.T.H. lentes.

MJ deduce que Parker es Spider-Man. Descubren que una pieza de detrito que recuperó durante la batalla es un proyector que presenta una imagen del Elemental aéreo. Los dos se dan cuenta de que Beck es un fraude. En un pub cercano, Beck, un ex especialista en ilusiones holográficas de Stark Industries que fue despedido por ser inestable, agradece a su equipo de colegas ex empleados de Stark. Parker viaja a Berlín y se encuentra con Fury, sólo para darse cuenta de que la versión que tiene ante sí es una ilusión creada por Beck. Parker lucha contra múltiples ilusiones, y es finalmente golpeado por un tren. Sobreviviendo al impacto pero gravemente herido, cae inconsciente en un vagón de tren. Al despertar en una celda de una prisión en Holanda, estalla y contacta a Happy Hogan. Hogan lleva a Parker a Londres y revela una máquina de fabricación de trajes dejada por Stark, que Parker usa para sintetizar un traje personalizado. En Londres, Beck, que busca matar a MJ y cualquier otro a quien le haya revelado su secreto, orquestando una combinación de Elemental. Parker rompe la ilusión con su “cosquilleo de Peter” (nombre del filme para el sentido arácnido), obtiene el control de E.D.I.T.H. y derrota a Beck, quien recibe un disparo accidental y aparentemente muere. Parker regresa a la ciudad de Nueva York y comienza una relación con MJ.

En una escena a mitad de los créditos, J. J. Jameson, editor del Daily Bugle, culpa a Spider-Man por los ataques de los Elementals, transmitiendo imágenes modificadas del incidente filmado y grabado por Beck en el que revela que Parker es Spider-Man. En una escena posterior a los créditos, se revela que los skrulls, Talos y Soren, se hicieron pasar por Fury y Hill todo el tiempo, asignados para hacerse pasar por él por el verdadero Fury, que es el comandante de una nave espacial skrull.

Así es, se comprueba la teoría que sostenía que Nick Fury fue un skrull todo este tiempo. Esto significa que los skrulls jugarán un rol preponderante en la Fase del MCU.