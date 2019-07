Reforzará las finanzas Banco del Bienestar

VALLE DE MEXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados avaló las reformas que transformarán al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en el Banco del Bienestar.

Al respecto, el diputado federal por el Estado de México y principal impulsor de la propuesta, Óscar González Yáñez, afirmó que la creación del Banco de Bienestar servirá para reforzar las finanzas de los mexicanos, además de ser un instrumento para el sistema nacional.

“Yo no soy antibanca comercial, pero sí me molesta que hayan saqueado al país. La banca en México no sirve para el desarrollo. Actualmente sólo un 3 por ciento de los mexicanos acceden a un crédito, por ello en la bancada del PT siempre insistimos en la necesidad de una banca estatal”.