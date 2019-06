Van otra vez por el honor

Ciudad de México.– Este domingo se vivirá una edición más de las grandes batallas que protagonizan los luchadores mexicanos y japoneses, ya que El Audaz y Kawato San se disputarán en la Arena México el Campeonato Mundial Súper Ligero que dejó vacante Dragon Lee.

Ambos llegaron a la Final, al ser los únicos sobrevivientes del Torneo Cibernético en el que también participaron Sonic, Halcón Suriano Jr., Eléctrico, Príncipe Diamante, Súper Astro Jr., Star Jr., Flyer y El Hijo de Villano III.

Y, previo a este importante encuentro, Grupo Cantón platica con ambos contendientes y los dos se muestran seguros de alzarse con la victoria, pues saben que eso los catapultaría a los planos estelares.

“Estoy muy contento y muy nervioso porque fue un torneo bastante ajetreado y bastante complicado, porque ninguno de los 10 participantes quería perder; inclusive estaba nervioso porque pensé que la gente me iba a abuchear si no quedaba entre los finalistas, pero era un compromiso doble, porque tenía que demostrarme a mí mismo y al público que ya no soy un luchador de las primeras, que ya no soy un novato y que estoy listo para las funciones grandes”, señala El Audaz.

Agrega que para él fue muy sorpresivo que el japonés Kawato San se colara a la Final, pues cuando rindió a Flyer pensó que su rival sería El Hijo de Villano III.

“Yo le dije al Villano que me lo pusiera para rendirlo y quedarme con él en la Final, pero nos sorprendió, desde ese momento en el ring mi mente empezó a trabajar para que el japonés no me sorprenda otra vez. Estoy cien por ciento concentrado y no pienso desaprovechar esta oportunidad, porque sé que si me corono vendrán las luchas estelares; inclusive, en caso de alcanzar el título me gustaría enfrentar al anterior campeón, Dragon Lee, para demostrar que mi ascenso en el CMLL no es una casualidad”.

GRANDES CONSEJEROS

El luchador originario de Oaxaca lanza que va por el primer campeonato en su trayectoria y para lograrlo recurrió a los consejos y enseñanza de sus profesores Último Guerrero y Franco Colombo.

“Ellos me llamaron y me dijeron que ésta no es cualquier lucha, es una lucha de campeonato y me exigieron que tuviera muy bien abiertos los ojos y todos los conocimientos que he adquirido con ellos los sacara para poder triunfar. Entonces, me pusieron entrenamientos para adquirir más resistencia para contrarrestar la dureza de Kawato, y les prometí me voy a morir en el ring para que ese campeonato se quedé en la casa”, finaliza.

OTRO GRAN MENTOR

Kawato dice que pondrá en práctica todo lo que ha aprendido en las filas del CMLL y los consejos que en su momento le ha dado el legendario luchador japonés Lyger. “Él (Lyger) siempre que me ve me da muchos consejos para pulir mi forma de luchar y aplicar las llaves, y es tiempo de ponerlos en práctica; además he enfrentado muchas veces a El Audaz y estoy listo para vencerlo en esta lucha por el campeonato.

Para muchos fue una sorpresa que yo llegara hasta aquí, pero yo estaba seguro que lo iba a conseguir, y no voy a desaprovechar esta oportunidad para ser campeón aquí en México, porque una victoria sobre El Audaz tendría mucha resonancia en Japón y a nivel internacional”. Asevera que su objetivo es coronarse Campeón Mundial Súper Ligero en México, hacer una defensa ante otro rival del CMLL y luego ir a Japón a exponerlo contra rivales de su empresa New Japan.